Житель Ижмы хотел купить продукты 50-тысячной "образцовой" купюрой

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Нина ЮШКОВА

В Ижемском районе продавец одного местного магазина сообщил полиции, что один из покупателей хотел расплатиться за товар ненастоящей купюрой.

Полицейские сразу же выехали к торговой точке, задержали указанного посетителя и доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что ранее судимый 32-летний местный житель, нашел на дороге липовую купюру с надписью «образец «пятьдесят тысяч рублей». Мужчина захотел попробовать реализовать «деньгу» в магазине: пришёл в продуктовый магазин, выбрал продукты, направился к кассе. Продавец заметила обман и сообщила в полицию.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый вину признал. Сейчас он «под подпиской о невыезде и надлежащем поведении» .

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