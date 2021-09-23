Жеребёнку-далматинцу Ижмарину из Сыктывкара исполнилось четыре месяца

Фото: скриншот выпуска телеканала "Юрган"

Известному на всю страну пятнистому жеребенку уже 4 месяца.

Напомним, малыш с необычным окрасом то ли зебры, то ли далматинца родился в конном центре «Аврора» в мае этого года, он привлёк к себе всестороннее внимание. Тогда со всей России и мира посыпались предложения продать пятнистое чудо. Но руководство Центра ответило отказом - малыш до сих пор в "Авроре", а не у других заводчиков или на арене цирка.

Ижмарин – здоровый и крепкий, скоро станет настоящим жеребцом. Между тем, его можно называть главной достопримечательностью конно-спортивного центра. Немало людей желающих посмотреть на него вживую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарцев просят помочь спасти совёнка Птицу нужно срочно доставить в Киров (подробности)