«Ростелеком» передал Национальной библиотеке Республики Коми «Азбуку интернета»

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

В канун Международного дня пожилого человека компания «Ростелеком» подарила Национальной библиотеке Республики Коми 100 экземпляров пособия «Азбука интернета». Учебники поступят в 21 районную библиотеку, где специалисты смогут проводить занятия по приобретению компьютерных навыков и освоению интернет-пространства.

«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда Российской Федерации. В разработке пособия приняли участие опытные педагоги, психологи-геронтологи и ИТ-специалисты. Учебный курс включает методические материалы по актуальным для людей старшего поколения темам: от получения элементарных навыков работы на компьютере до самостоятельного заказа справок и документов через сайт Пенсионного фонда и Портал государственных услуг Российской Федерации.

Алексей Просужих, директор Национальной библиотеки:

«Если книга есть в библиотеке, значит, она есть у всех. Мы уже несколько лет используем учебную программу “Азбука интернета”. Само пособие прекрасно иллюстрировано и написано доступным языком, оно очень востребовано нашими посетителями в возрасте старше 50 лет, которые проходят курсы компьютерной грамотности при Национальной библиотеке. Благодаря “Ростелекому”, теперь у нас достаточное количество печатной версии курса. Книга станет замечательным подарком к Международному дню пожилого человека».

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы передаем учебники библиотеке с уверенностью, что они будут доступны тем, кто хочет освоить компьютерную грамоту. “Азбука интернета” служит для людей старшего возраста проводником в освоении мира IT с 2014 года. Время доказало эффективность пособия. Об этом отчасти мы можем судить по результатам конкурса “Спасибо интернету”, который ежегодно проводит “Ростелеком” совместно с Пенсионным фондом России. Напомню, заявки на конкурс этого года принимаем до 15 октября».

Узнать больше о проекте и познакомиться с материалами учебного пособия «Азбука интернета» в электронном виде можно на портале www.azbukainterneta.ru.