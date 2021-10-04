Коми плато Маньпупунёр претендует на звание самый выдающийся в России природный объект

Редакция "Комсомольской правды" на плато Маньпупунёр. Фото: Екатерина САВЕНКО

На официальном сайте National Geographic Traveler выбирают самый выдающийся в России природный объект. Среди представленных красот, есть объект из Коми — столбы выветривания на плато Маньпупунёр.

До конца голосования осталось 7 дней. Столбы выветривания на плато Маньпупунер набрали большое количество баллов, и сейчас буквально в шаге от первого места.

Помочь главной природной достопримечательности региона стать победителем и завоевать сердца новых путешественников России и мира можете и вы. Достаточно зарегистрироваться и отдать за столбы выветривания на плато Маньпупунер, пройдя по ссылке National Geographic Traveler. В конкурсе также участвуют другие достопримечательности и туристские объекты, которыми богат наш край. Смотрите список номинаций и голосуйте за любимую республику здесь.

ДЛЯ СПРАВКИ

Маньпупунёр, или Столбы выве тривания (мансийские болваны) — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»). Много тысяч лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

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