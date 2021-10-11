В селе Коми пройдут съёмки короткометражного фильма на национальном языке

Фото: с личной страницы Виктории Каневой "ВКонтакте"

В середине ноября селе Вомын Корткеросского района Коми будут проходить съёмки короткометражного фильма на коми языке. Начинающий режиссёр из Сыктывкара Виктория Канева завершила приём заявок кандидатов на актерский состав.

На данный момент девушка проходит курсы в петербургской киношколе «Кинографика», в рамках обучения ей предстоит представить свой кинопродукт.

- Идею создания фильма мне подкинул преподаватель киношколы, в которой я на данный момент обучаюсь. Сказал, что фильм на коми языке будет отличной фишкой. И я с ним согласилась, - рассказала «Комсомолке» Виктория Канева.

Будущий фильм станет первой киноработой молодого режиссера. Сегодня уже завершён приём заявок, далее - подбор актеров.

- По большей части подали заявки «актёры» из Сыктывкара, Ухты, но есть и желающие из разных районов республики, - поделилась Виктория, - Если не будут определены подходящие актёры - кастинг будет продлён.

Как сообщила режиссёр, будущий фильм будет современной интерпретацией в реалиях коми села.

Фильм планируется представить 18 декабря на петербургском фестивале «Кинограмм».

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