Поселок-призрак в Коми вошёл в топ-10 для путешествий на Хэллоуин в России

Путешествие Винни-пуха по воркутинскому посёлку.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil провёл опрос туристов и выяснил, в каком из пока ещё существующих в нашей стране городов-призраков они хотели бы побывать на Хэллоуин. Один из самых желанных населенных пунктов для посещения - воркутинский поселок Хальмер-Ю.

31 октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин, или праздник мертвых. В России праздник отмечают в основном дети и подростки - устраивают костюмированные вечеринки, проводят мероприятия с мистической тематикой. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

Всех больше респондентов хотят посетить крымский Киногородок (28,57%), карельский военный городок Буран (25%) и Рыбацкий поселок Краснодарского края (12,5%). В пятёрку лидеров вошли воркутинский Хальмер-Ю и Тырныауз из Кабардино-Балкарии (7,14%).

Хальмер-Ю – это один из городов-призраков на Урале. Здесь, в красивом месте посреди тундры, близ уральских гор стоят покинутые людьми многоквартирные дома.

Также людей заинтересовали Молога из Ярославской области, Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке и Чаронда в Вологодской области.

На фото - путешествие Винни-Пуха по воркутинскому посёлку Хальмер-Ю.

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