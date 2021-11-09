Жители отдаленного села Коми пожаловались на нехватку продуктов и лекарств

В понедельник были отменены вертолётные рейсы в труднодоступные села Коми Фото: Нина ЮШКОВА

В понедельник были отменены вертолётные рейсы в труднодоступные села Коми. Житель отдалённого села Вуктыльского района сообщил, что из-за отменённого рейса на местах образовалась нехватка продуктов и лекарств.

- Нет слов, чтобы выразить благодарность людей, которые не могут вернуться домой с выходных, и дети не попадут в школу с каникул! Люди и так сидят в деревнях, отрезанные от внешнего мира, без продуктов и лекарств, не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, так теперь и последней возможности улететь на вертолёте лишили! Вертолёт отменили, несмотря на наличие пассажиров, а людям-то что делать, - написал местный житель.

Руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова рассказала «Комсомолке», что 8 ноября отменили авиарейсы в села в связи с метеоусловиями, а дополнительный рейс на следующий день «Комиавиатранс» не смог организовать, в том числе из-за неполной заполненности борта, следующий рейс планируется на 15 ноября.

- Продукты, лекарственные средства были завезены 1 ноября. Единственное, чего не хватало в аптеке – пастилок от кашля, их привезут 15 ноября, как и другие необходимые товары, лекарства. Мне не поступало больше сообщений о нехватке товаров первой необходимости, - пояснила Гульнара Идрисова.

Также глава администрации отметила, что сейчас оформляется судовой билет на аэровездеход «Нерпа», как он будет получен, будут осуществляться регулярные рейсы на аэровездеходе.

- Пока планируем его пускать один раз в неделю. Но исходя из потребности населения, рейсы будем корректировать, - сообщила Галина Идрисова.

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