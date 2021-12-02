Власти Коми и «Ростелеком» увеличат охват территорий для проведения связи и интернета

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Глава региона Владимир Уйба провёл рабочую встречу с вице-президентом – директором МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым. Обсуждены вопросы о реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечении полнофункциональной работы автоматизированной системы весогабаритного контроля, внедрении региональной информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения.

- Благодаря партнёрским отношениям наша совместная с «Ростелекомом» работа по обеспечению жителей республики качественной связью и интернетом носит системный характер. В настоящее время реализуется несколько проектов. Особо хочу выделить такие направления, как подключение социально значимых объектов к интернету и устранение цифрового неравенства, - отметил Владимир Уйба.

- Я хочу поблагодарить Вас, Владимир Викторович, и Правительство Республики Коми за плодотворное сотрудничество. Мы добились существенных результатов по проекту «Устранение цифрового неравенства» и строительству волоконно-оптических линий связи. За три года в Республике Коми к высокоскоростной сети передачи данных было подключено 676 социально значимых объектов. Только в этом году построено 16 коллективных точек доступа в интернет, - подчеркнул Александр Логинов.

В первый этап проекта «Устранение цифрового неравенства» было включено 123 населённых пункта Республики Коми, в которых проживает от 250 до 500 человек. По состоянию на конец 2020 года программа реализована в 117 населённых пунктах, подключение ещё 6 населённых пунктов было запланировано на 2021 год.

В этом году в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) введены в эксплуатацию станции сотовой связи в 7 населённых пунктах республики, в которых проживает от 100 до 500 человек. Это посёлки Зимовка, Кузьёль и село Грива Койгородского района, деревни Мощъюга и Большое Галово Ижемского района, село Керес и посёлок Уръёль Корткероского района.

Минцифры России в целях формирования плана реализации программы УЦН 2.0 на 2022 и последующие годы провело народное голосование с использованием портала Госуслуг и Почты России. Его результаты станут известны в конце декабря 2021 года – будет определено не менее 14 населённых пунктов республики, соответствующих требованиям УЦН 2.0 и набравших максимальное число голосов. Правительство Коми подготовило обращение в адрес федерального министерства с предложением увеличить до 40 количество населённых пунктов, участвующих в проекте в 2022 году.

- Кроме того, в рамках региональной программы планируем, что уже в январе 2022 года в 10 труднодоступных и малочисленных населенных пунктах республики будет существенно повышено качество предоставляемых услуг связи за счёт перехода со спутникового канала связи на волоконно-оптическую линию связи, - сообщил глава Коми.

Работы по повышению качества связи планируется провести в деревне Поромес МО ГО «Ухта», посёлке Нючпас МО МР «Койгородский», посёлках Кемъяр и Мандач МО МР «Сыктывдинский», посёлке Палью МО МР «Троицко-Печорский», деревнях Верхний Выльыб, Мелентьево и Сёльыб МО МР «Удорский», посёлке Белоборск и селе Дзёль МО МР «Усть-Куломский».

Александр Логинов предложил сконцентрировать совместные усилия по развитию оптических сетей на территории Республики Коми, используя для этого три финансовых источника: собственные средства компании «Ростелеком» в рамках инвестиционной программы, федеральные деньги и бюджетные субсидии региона.

- С 2017 по 2021 годы мы обеспечили интернетом более 11 тысяч домохозяйств в райцентрах и сёлах Республики Коми. На 2022 год мы проработали программу строительства оптической сети к 8 тысячам домохозяйств. Мы готовы взять на себя основную часть этих расходов на условиях софинансирования со стороны региона. Это позволит совершить в следующем году значительный рывок в цифровизации республики, сопоставимый с результатами трёхгодичной работы, - прокомментировал вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал предложение о субсидировании строительства дополнительных оптических сетей и поручил Минцифры региона детально проработать этот вопрос совместно с компанией, в том числе, обеспечить финансовую доступность для жителей этих территорий.