В Коми к девяти годам тюрьмы приговорили убийцу своего приятеля

Фото: Олег Золото/КП

Жителя села Усть-Кулом признали виновным в убийстве своего знакомого. Местный районный суд приговорил 36-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы за жестокую расправу.

4 декабря усть-куломец был пьян. Вместе со своим знакомым он находился дома, мужчины выпивали. И как это нередко бывает, собутыльники повздорили. Злоумышленник взял в руки тяжелый предмет и ударил свою жертву в бедро. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери.

Свою вину мужчина не признал, однако в суде его признали виновным и приговорили к 9 годам тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.

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