Председателем избиркома Коми избрали Дмитрия Митюшева

Фото: избирком Коми

Председателем Избиркома Коми избран Дмитрий Митюшев, передает пресс-служба комиссии.

Согласно предоставленной информации, 9 декабря в ходе тайного голосования кандидатуру Митюшева поддержали все десять членов комиссии. Эту должность он будет занимать вплоть до 2026 года. Заместителем председателя стала Елена Шабаршина.

Дмитрий Митюшев был главой регионального избиркома с 2016 года. До него это кресло занимала Елена Баскакова.

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