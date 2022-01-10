19-летний житель Сыктывкара пострадал во время просмотра телевизора

Фото: Аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета

Спасатели Сыктывкара выручили, 7 января, в Рождество, местного жителя, который пострадал у себя дома во время просмотра телевизора. Столичному аварийно-спасательному отряду пришлось приехать на помощь в квартиру в жилом доме на улице 65-летия Победы.

Как выяснилось 19-летний юноша смотрел телевизор, ковыряясь пальцем при этом в водопроводной трубе длиной один метр. В какой-то момент он понял, сообщили в «Комиинформ», что не может высвободиться оттуда.

Чтобы вызволить пострадавшего, спасатели просто дернули палец со всей силы. Помощь медиков парню не понадобилась.

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