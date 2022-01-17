В Коми судили самого эпатажного защитника Шиеса Древарха Просветленного

Фото: с личной страницы Древарха Просветлённого в Вконтакте.

В Коми на скамье подсудимых оказался Андрей Христофоров, более известный под именем Древарх Просветленный или Человек-дерево. 57-летнего жителя Архангельской области судили 12 января за насилие в отношении полицейского в Усть-Вымском районном суде. Подробности сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Напомним, общественник, защитник природы, лидер движения «Посади свое дерево» выступал против строительства полигона «Шиес». Его многие запомнили по эпатажному образу и экзотическому стилю – человек с татуировкой в виде дерева на лице и на лбу, одетый в длинную рубаху с искусственными крыльями ангела за спиной.

Между тем, инцидент между Человеком-Деревом и полицейским произошёл 27 июня 2019 года в поезде во время переезда со станции Шиес до Мадмаса: Андрей Христофоров ударил разрядом тока электрошокера в левое предплечье правоохранителя. Древарх вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год, отметив, что назначенное наказание следует считать условным из-за наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

СПРАВКА

Древарх Просветлённый одевается в рубище, носит на голове колпак в форме дерева, за спиной крылья, а в руках – посох. У него несколько татуировок в виде символа его движения «Посади своё дерево», которые обозначают вселенскую гармонию, а «четвёртый глаз» на затылке позволяет Древарху видеть то, что делается у него за спиной. Во дворе своего дома он установил палатку, в ней он медитирует. Иногда, чтобы быть ближе к природе, ходит дома и на публике обнаженным.

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