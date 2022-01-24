В столице Коми у многоэтажки нашли череп животного

Фото: сообщество «Злой сыктывкарец»

В микрорайоне Орбита ребёнок обнаружил череп крупного животного, он лежал недалеко от мусорного контейнера во дворе дома ул. Малышева, 12. Находку разместили в городских пабликах, чтобы выяснить хозяина сей костяшки. Увы, ни фермеры, ни оккультисты, ни коллекционеры черепов не откликнулись.

По словам автора поста, находка несколько дней пролежала возле контейнеров, а потом исчезла (слава коммунальщикам, наверное!).

В агентстве Комиинформ отметили, что по фотографии сыктывкарский ученый-геолог Павел Безносов определил, что череп, скорее всего, принадлежит корове.

А деревенские жители не удивляются, сказали: чего удивительного? Варили холодец на Старый Новый год, а к мусорке вынесли остатки, чтобы собачки полакомились. Не закапывать же идти зимой.

Как череп оказался в городе и куда всё-таки делся череп – загадка, ответа на которую мы уже не найдём.

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