Две трети суточного прироста зараженных коронавирусом фиксируют в Сыктывкаре и Ухте

Всего в Коми носителями ковида являются 122 627 человек. Фото: Нина ЮШКОВА

На Сыктывкар и Ухту приходится две трети всех заражённых ковидом за сутки. Это следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

За последние 24 часа в столице Коми официально подтверждено 839 новых случаев инфицирования, в Ухте — 703 свежих факта.

Тройку антирейтинга закрывает Сосногорский район, где суточный прирост заболевших составил 87 человек. Деревянная медаль осталась за Воркутой, где зафиксировано ещё 86 человек с коронавирусом.

В топ также попали ещё четыре муниципалитета. Так, за сутки ПЦР-тестированием специалисты обнаружили 73 факта в Усинске, 37 — Корткеросском районе, Инте и Сыктывдинском районе – по 32.

Всего в Коми носителями ковида являются 122 627 человек.

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