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Происшествия28 июня 2022 9:00

В Коми подросток оказалась в больнице после просьбы отца уйти с балкона

Екатерина САВЕНКО
Екатерина САВЕНКО
Девочку госпитализировали.

Девочку госпитализировали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воркуте едва не случилась страшная трагедия. Из окна 4 этажа шагнула девочка-подросток. К счастью, ребенок жив. Подробности непонятной истории «КП-Коми» рассказали знакомые семьи.

По словам источников «Комсомолки», событие случилось не так давно. Известно, что семья неместная, приезжая, по-русски говорят плохо. Как рассказывают воркутинцы, в тот день дома находились девочка-подросток и её отец. Где была мать - история умалчивает. Ребёнок вышел на балкон подышать воздухом. Отец попросил ее выйти с балкона. Девочка послушалась. Почему дочь восприняла слова отца в буквальном смысле, до сих пор неясно.

Сейчас следователям предстоит выяснить все подробности произошедшего.

- Следователями СК в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства получения ребенком телесных повреждений при падении с балкона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП-Коми» в региональном СУ СК.

Сегодня подросток находится в больнице, состояние стабильно тяжелое.

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