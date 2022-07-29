Всё, приехали: жителей Коми позабавила новая велодорожка, которая упирается в лестничный подъем

Ни проехать, ни пройти. Фото: информационная программа День.

В Ухте сделали велосипедную дорожку! Казалось бы «ура», но она совершено не устраивает ни велосипедистов, ни пешеходов. Потому что упирается в лестницу, ведущую в магазин. Как говорится, всё, приехали!

Велодорожка расположена частично на тротуаре, пешеходам приходится по ней ходить, например, при заходе в магазин. Так, велосипедисты не могут ее полноценно использовать и иной раз вынуждены выезжать на проезжую часть, либо брать за пазуху своего железного коня и перешагивать крыльцо магазина.

- Ой)))) ну что не так?! Сделали плохо, не сделали - опять плохо! Не угодишь вам! - смеётся Екатерина Горанова.

- Почему велодорожка идёт по стороне входа и выхода из магазинов? Мало народ машинами сбиваем, теперь будем читать новости, что велосипедист наехал на бабушку, которая вышла из магазина! - возмущена София Грисман.

- Лучше бы совсем не наносили, - раздосадован Андрей Рубцов.

- А толк какой? Идут пешеходы по этой дорожке и даже не обращают внимание, мамы с колясками так вообще, как будто там коляска нарисована - прям четко по этой дорожке двигаются, - пишет Светлана Плеханова.

Сергей Васильевич предложил мэрии Ухты разместить велодорожку на другой стороне дороги. На что администрация ответила, что с другой стороны движению велосипедистов помешают ветки деревьев, поэтому для удобства дорожку расположили именно тут, близ домов.

- Ситуация нам не кажется критичной. Указанный вами отрезок пути можно объехать, немного сместившись влево, не забыв при этом снизить скорость, - считает администрация Ухты.

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