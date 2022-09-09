В Коми появилось видео, где отважный гусь защищает свою семью от хищницы-лисицы

Скриншот видео

В группе «Подслушано Воркута» выложили интересное видео, где представлены тундровские будни.

На ролике семья гусей в воде подверглась нападению дикой лисы. Хитрая плутовка то и дело стремилась утащить за шею кого-то из пернатых, но не ожидала, что глава семейства – важнючий гусак, примется столь рьяно защищать своё семейство от хищницы. Он расправил свои огромные крылья и, словно стеной, упрятал за собой своих самых дорогих.

А комментариях пользователи восхищались настоящим мужским поступком гуся. Но некоторые отмечали, что это элементарный естественный отбор.

- Это все хорошо...... Но с другой стороны, отец лис или мать пытались добыть пропитание себе или потомству…. Здесь никого нельзя судить, - пишет Александр Арцыбашев.

- Вот она – естественная природа Бытия...Борьба двух инстинктов: голода и самосохранения...И нет здесь места ни злу, ни добру, ни правде, ни лжи...Одна только – борьба за существование... – описывает ситуацию Сергей Николаев с долей лирики.

А некоторые утверждают, что ролик был снят и не в Воркуте вовсе, да и вовсе давно гуляет по Интернету.

- Видео старое и не про Воркуту, - комментирует Татьяна.

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