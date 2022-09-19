В Усть-Ухте дети добираются до школы по разрушенному мосту

Фото: ОНФ.

Жители Коми в социальных сетях выложили фотографии сломанного моста через реку Ухту. По нему каждый день ходят на занятия дети.

По размещенному ОНФ Коми сообщению, администрация Сосногорского района предоставила информацию, что реконструкция разрушенного навесного настила уже началась. На данный момент мост не восстановлен.

Одна из пользователей интернета опасается, что может случиться беда, а зимой дети будут идти в Сосногорск по замерзшей реке.

Напомним, что сильный ветер разрушил деревянный мост несколько недель назад.

Участники ОНФ Коми обратились в районную администрацию с просьбой срочно отремонтировать опасный мост.

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