Верующие Коми ожидают прибытие мощей Серафима Саровского

Это настоящий праздник для многих жителей региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Верующие Коми жду прибытия мощей преподобного Серафима Саровского, особо почитаемого святого на Руси, в ближайшие выходные. Это настоящий праздник для многих жителей региона.

Преподобного просят об исцелении тяжёлых болезней, ведь согласно житию его молитвы обладали чудотворным действием и излечивали даже самых безнадежных больных. Также молились, прося духовное исцеление от всяческих страстей и обретении умиротворения, помочь с выбором верного пути в жизни, успех в бизнесе и торговле, прочные семейные узы, мира и согласие в семье, благополучие.

Из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря ковчег с частичкой мощей Серафима прибудет 25 сентября в Свято-Стефановский кафедральный собор Сыктывкара, в столице Коми мощи пробудут до конца месяца. 1 и 2 октября их доставят в Сосногорск, а 3 и 4 октября – в Ухту. Во время пребывания мощей в Сыктывкаре Свято-Стефановский кафедральный собор будет открыт посетителям с 6 утра до 9 вечера.

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