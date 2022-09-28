В столице Коми на некоторых дорогах закроют проезд

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре до половины октября будет перекрыт проезд по ряду дорог города. Соответствующие документы размещены на сайте городской администрации.

Из-за ремонта кабельной линии АО «Электромонтаж» закрыл Первомайскую улицу в районе дома №38. Проезд ограничен на четвертую часть ширины, а пешеходы временно не смогут двигаться по одной половине тротуара.

Вся проезжая часть закроется почти до конца сентября от ул. Пушкина до ул. Домны Каликовой. Аварийные работы производит ПАО «Т Плюс».

МКП «Жилкомсервис» приостановил проезд на трети проезжей части по улицам Печорской, Пушкина, Старовского и Морозова в районе нескольких домов.

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