Двое мужчин на экскаваторе в Печоре выкопали часть железной дороги

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В Печоре по решению городского суда РК двоих местных жителей признали виновными в похищении выведенного из эксплуатации железнодорожного пути.

Осенью 2021 года двое мужчин с помощью экскаватора выкопали часть железной дороги на станции Каджером ОАО «РЖД». Свой «клад» похитители увезли на грузовике.

Организация понесла материальный ущерб на 800 тысяч рублей и подала в суд, в результате чего каждый из похитителей должен выплатить штраф на сумму около 200 тысяч рублей. Транспорт был конфискован.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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