«Страшно выкидывать мусор»: ухтинку напугала колония грызунов, прыгающая в мусорном контейнере

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В Ухте местные жители жалуются в соцсетях на настоящее нашествие грызунов. Людям даже страшно подходить к мусорным контейнерам, ведь там обитают целые крысиные колонии.

Вот, ухтинка подошла к мусорке у дома Куратова, 12, которая располагается за магазином крупной торговой сети, так там в мусорке прыгали около 15 крысят, в надежде выскочить из бака на улицу.

- Прохожу мимо - услышала кучу писков, а это мышки выбраться не могут. Просили о помощи, - прислала пугающее видео ухтинка редакции «ПроГород. Ухта».

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