Кибермошенничество занимает в Коми четвертую часть от всех преступлений

Фото: архив КП.

Киберпреступность становится всё более распространенным, активным видом мошенничества. В Республике Коми она занимает четвертую часть от всех совершаемых преступлений (22,2%), сообщил министр внутренних дел региона Андрей Сицский на встрече со СМИ 20 октября.

Как подчеркнул руководитель ведомства, наибольшее число таких преступлений за 9 месяцев этого года зафиксировано в Сыктывкаре (976), Ухте (420), Воркуте (195). Их суммарный ущерб на сегодняшний день составляет 301 млн рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года наблюдается снижение количества преступлений против собственности на 9,2% (с 2695 до 2447).

– Стоит отметить, что такое количество, как 10 киберпреступлений в день, достаточно высокое, и ведомство будет прикладывать все усилия, чтобы его сократить, – заявил Сицский.

По словам министра, зачастую преступления совершаются из других регионов страны, в некоторых случаях даже из-за рубежа. Сотрудники МВД регулярно проводят профилактическую работу, также проводится работа с банками о порядке действий, если было замечено, что кредит берется гражданином под влиянием мошенников.

Кроме того, проводятся рейдовые мероприятия, в рамках которых раздаются информационные листовки о порядке действий, если вы попали в руки мошенников. Информация печатается и на обратной стороне платежек управляющих компаний, транслируется через систему громкоговорителей, размещается на электронных рекламных баннерах, производится путем размещения на официальном сайте МВД по РК и ВКонтакте.

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