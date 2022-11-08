В Сыктывкаре волк загрыз хозяйского пса

Фото группы приюта для бездомных собак «Друг»

В Сыктывкаре нашли собаку, изгрызенную диким зверем, предположительно волком. Фотографию несчастного животного опубликовали в группе приюта для бездомных собак «Друг». По сообщению, вчера утром в районе мясокомбината улицы Печорской был обнаружен труп собаки, от тела остался один позвоночник.

– Будьте бдительны, не отпускайте животных на самовыгул. Цепных на ночь запирайте в сарае, в доме, в гараже, – предупреждает очевидец, автор поста. Собаку, которая умерла ужасной мучительной смертью, опознала хозяйка. 15-летний пес Ричик гулял в Орбите, но испугался салюта, из-за чего убежал в неизвестном направлении.

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