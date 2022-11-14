На утином озере в Троицко-Печорске в ледяном плену оказалась раненая птица

Утиное озеро в Троицко-Печорске - местная достопримечательность. Фото: Наталья Хозяинова.

Знаменитое утиное озеро в Троицко-Печорске вновь мелькает в ленте пабликов соцсетей. Дело в том, что в ледяном плену водоема оказалась раненая утка. Жители поселка обеспокоены не на шутку.

Раненая утка. Фото: соцсети.

Никто не знает, каким образом птица стала заложницей замерзшего озера. Однако, как сообщается в местных пабликах, неравнодушные жители даже написали в официальную группу комитета ГО и ЧС по Коми с просьбой привлечь к спасению пернатого профессионалов.

Читатели этой новости отреагировали весьма цинично: «Естественный отбор. Не майтесь ерундой. Лисам тоже нужно кушать».

«Комсомолке» в ведомстве рассказали, что никаких сообщений про утку им не поступало. Между тем, это не первый случай, когда озеро замерзает и уткам приходится буквально кататься «как на коньках». В октябре 2019 года, когда озеро замерзло почти полностью, местные жители массово фотографировали «фигурное катание» пернатых.

Кстати, людям все же однажды пришлось вмешаться в утиные дела. В июне 2020 года птиц, живущих на озере, распугала собака, и малыши-утята оказались в подвале подъездов дома №6 по улице Южной. Жители дома позвонили в управляющую компанию, уж очень жалобно кричала мама-утка. Работники УК организовали настоящую спасательную операцию, вызволили всех цыплят и передали деток маме живыми и здоровыми.

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