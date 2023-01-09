«Сила!»: житель Коми установил личный рекорд, покорив на велосипеде заполярную Воркуту

Фото: Илья Кунц.

В минувшие выходные вокутинец Илья Кунц побил свой личный рекорд. Молодой человек прокатился несколько километров по заснеженному замерзающему заполярному городу... на велосипеде! ДВАЖДЫ!

Мы, конечно, согласны, что Север делает людей сильными, закалёнными, отважными. Но при этом суровые погодные условия дарят нам порой (не всем) небывалую тягу к экстриму во всей его красе.

– Обновил свой МАКСИМАЛЬНЫЙ температурный МИНИМУМ, – написал в соцсетях Илья, преодолев на экстремально низких температурах две поездки на велосипеде по Воркуте. И своим постом вызвал шквал ободрения и восхищения подписчиков и друзей.

Аплодируем стоя!

Воркутинец вновь всех удивил любовью к велоспорту в экстремальных условиях. Сначала парень выехал днем 7 января. Проехал 10,6 километров при температуре воздуха -38. Этот результат молодого человека не совсем удовлетворил.

Второй заход был рано утром 8 января. Илья сел на своего двухколесного друга и... преодолел 16,23 км пути при температуре -40!

– Илья, поздравляю со сбывшейся мечтой! Сила! – поздравляют парня друзья.

Тем не менее, напомним, синоптики Коми рассказали, когда в республике отступят лютые морозы. Увы, это случится не так быстро, как хотелось бы.

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