Сыктывкарцев просят придержать золотистого ретривера Мартина до приезда хозяев

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С 22 декабря прошлого года сыктывкарцы ищут хозяйского золотистого ретривера Мартина. Его видят в разных районах города, но когда хозяева приезжают на сигнал, любимца семьи уже нет на месте. Горожан просят придержать добряка.

– Домашний пёс уже 3 недели выживает на улице! Помогите вернуть его домой! Главная задача – не просто позвонить по указанному номеру, а именно придержать собаку! – написали в группе «Единая служба потеряшек».

Хозяева уже много раз выезжают на каждый сигнал горожан, но за это время собака чудесным образом успевает перебежать в другое место. Люди не могут понять, Мартин ли это или совершенно другой золотистый ретривер. В последнее время похожего на Мартина пса видели в разных районах – в Давпоне, на улице Морозова 100-104, в районе Учколлектора на улице Элеваторной, на днях бежал от Октябрьского проспекта по Катаева.

– Пёс очень добрый! Ориентирован на человека, ласковый, не агрессивный! Если увидите его, пожалуйста, придержите Хозяева сразу же приедут и заберут! – молят в группе потеряшек.

Если вы увидели Мартина, то обязательно придержите добряка и позвоните его семье + 79083291416.

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