В ухтинском Центре творчества появились карликовые обезьянки

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В мини-зооуголке при ухтинском Центре творчества имени Г.А. Карчевского появились новые обитатели. Карликовых обезьянок игрунок выкупили у смотрителя «Мини-зоо» при поддержке градообразующего предприятия, рассказал телеканал «Юрган».

- Обезьянки радуются. Входят в эмоционально-зрительный контакт с людьми. В эти выходные много было детей, которым очень понравились игрунки. Особенности ухода – в рационе питания орехи, соки. Им необходимо дополнительное освещение – ультрафиолет, - рассказал о новеньких директор Центра творчества Леонид Краснопёров.

Обезьянок зовут Болик и Лёлик, хотя это самец и самка. Несмотря на молодой возраст, они уже давали потомство, поэтому в новых комфортных , просторных вольерах и при сбалансированном питании точно будут размножаться.

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