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НовостиПолитика20 января 2023 7:57

Близнецов разделили: братья Полшведкины из Коми будут жить и работать в соседних регионах

Дмитрия Полшведкина назначили на новую должность в Минприроды Пермского края
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Дмитрий Полшведкин, возглавлявший до февраля прошлого года Территориальный фонд информации РК, переедет из Коми в Пермский край. Эту информацию опубликовали на портале Минприроды региона.

Сообщается, что уроженец Коми станет курировать блок охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий.

Брат близнец Дмитрия – Роман Полшведкин – остаётся в Коми, но недавно в сентябре он тоже сменил место работы: получил должность в Проектном офисе развития Арктики в Коми после Минприроды Коми.

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