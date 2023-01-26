«Наш дед в любую погоду ходит в одних трусах»: воркутинцев несильно впечатлил приезжий Повелитель Холода

Фото из личного архива Олега Резанова

В Воркуту прибыл один из самых известных экстремалов в мире - Олег Резанов, известный как «Повелитель Холода».

В заполярных пабликах его встретили горячо, однако, не забыли и про шуточки:

- А что ожидать? У нас жара - 10? Думаю, мистеру холод в Воркуте нечего делать, - пишет Катя Морозова.

В комментариях стали писать про дедушку, который щеголяет зимой по Заполярью полураздетый. В паблике также опубликовали его фотографию: «вот он, настоящий повелитель морозов».

- У нас есть свой Повелитель холода, на Северном каждую зиму в шапке и в трусах там ходит, - Вячеслав Викторович.

- Дедушку нашего помню с 2000 года, он до сих пор так ходит, красавец, так держать, дай ему здоровья крепкого, - сообщил Али Фатуллаев.

По всей вероятности, Олег Резанов не сильно удивил воркутинцев своим появлением в городе в одной футболке, видимо его успел затмить привычный всем дедушка, для которого гулять по холоду в одной маечке норма.

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