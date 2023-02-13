Ловись, рыбка: под Сыктывкаром состоится зимний фестиваль рыболовов

Фото: Игорь РОМАНЕНКО.

Традиционный зимний фестиваль «Трёхозерский карась» состоится 26 февраля. Самые удачливые рыболовы получат денежные призы. Подробности сообщает столичная мэрия.

Как всегда, рассказывают организаторы, фестиваль пройдёт на берегу Вычегды у посёлка Трёхозерка под Сыктывкаром с 9:00 до 16:00 в два этапа: 1-й тур и 2-й тур (финал). Во второй тур войдут спортсмены, имеющие наибольший вес выловленной рыбы в первом туре соревнований. Зарегистрироваться на участие можно прямо на месте с 9:00 до 10:30.

– Жюри будет оценивать результаты состязаний по девяти номинациям: первая пойманная рыба, самый большой улов (по весу), самая маленькая пойманная рыба, самая большая пойманная рыба, самый опытный рыбак (участник по возрасту), самая клёвая рыбачка (самый большой улов участницы), самый юный рыбак, семейный улов (семья от 2-х человек), везучий рыбак (участвуют все зарегистрированные рыбаки), – говорится в сообщении.

Между тем, денежные призы получат первые три победителя в номинации «Самый большой улов»: 1 место – 15 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место – 5 000 рублей.

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