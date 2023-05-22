Жители Коми пытаются спасти новорожденного лосёнка, оставшегося без матери

Фото очевидцев

Недалеко от Троицко-Печорска, в километрах семи-восьми, был замечен маленький лосёнок. Неравнодушные люди переживают за его судьбу, ведь малыш разгуливал без своей сохатой мамы.

Как рассказала заведующая лосефермой Печоро-Илычского заповедника Светлана Акатьева, что этот малыш не их постоялец, это малыш дикой лосихи, который по неизвестным обстоятельствам вышел к людям.

- Нам просигнализировали о нём 17 мая, второй раз его видели 18 мая. Он был здоровый и шустрый малой, быстро убежал в лес, а что с ним сейчас, мы, к сожалению, сказать не можем. Сейчас, главное, его успеть спасти, если он отбился от мамы. Ему необходимо материнское молоко, без него он не выживет, - говорит заведующая фермой.

Также Светлана Владимировна пояснила, что в дикой природе часто случается так, что лосиха рожает двух детёнышей, и один из них бывает слабее. Он при передвижении может отстать от семьи, в одиночестве он уязвим, да и погибает от голода.

- Хочется думать, что лосёнок просто вышел полежать на асфальте и рядом с ним есть его мать. Но если вдруг кто-то заметил его одного, просьба подключиться к спасению, для малыша шесть дней скитания в одиночестве губительны. На его поиски уже отправлялись люди, но пока его не удалось найти. Если же его нам привезут, то мы, конечно, сделаем всё, чтобы его вернуть к жизни. А так, он бы переехал на новую лосеферму в Емву, так как у нас уже детский садик полный, - заключила собеседница.

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