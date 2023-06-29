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НовостиОбщество29 июня 2023 10:21

Состояние выпавшего в Коми двухлетнего ребенка остается тяжелым

Врачи смогли стабилизировать малышку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Сыктывкарские врачи стабилизировали состояние 2-летней девочки, выпавшей из окна жилого дома в Удорском районе. Несчастный случай произошел накануне, 28 июня.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Коми, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Он находится в реанимационном отделении. Операция на сегодняшний день малышке не нужна.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что семья пострадавшего ребенка на учете не состоит и является благополучной.

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