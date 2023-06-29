В Коми пройдёт экологическая акция «Зелёная суббота»

Фото: архив КП.

В эту субботу, 1 июля, в двух населённых пунктах Республики Коми стартует экологическая акция «Зелёная суббота». Мероприятие проводит Региональный оператор Севера совместно с общественниками и волонтёрами.

– Регоператор Севера начал череду экомероприятий в муниципалитетах Коми, – напомнили организаторы. – Мы рассказываем жителям республики, почему необходимо сдавать вторсырье на переработку, что производят из вторсырья и куда именно уходит собранный пластик.

«Зелёная суббота» в Эжве пройдёт с 11:00 до 13:00 у Дворца культуры Бумажников. В Емве представители Регоператора вместе с арктическими волонтёрами планируют собирать пластик и макулатуру возле районного Дворца Культуры с 12:00 до 14:00.

Приятным бонусом для участников экоакции станет подарок – специальная сумка (шопер), которую можно использовать для регулярных походов в магазин вместо целлофановых пакетов.

Кстати, поделились организаторы, после проведения акции в Троицко-Печорске в этом посёлке появились три контейнера для сбора пластика, украшенные воспитанниками детского объединения «Эскиз».

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