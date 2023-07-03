Жителям Коми 3 июля перечислят пособия на детей

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Сегодня, 3 июля, жителям Коми перечислят пособия на детей. Об этом рассказали в СФР республики. В Фонде напомнили, что третье число каждого месяца - единый день выплат детских пособий.

Так, родителям на карточку «упадут» пособия на детей до 17 лет, беременным женщинам, неработающим родителям, получающим пособие до 1,5 лет, выплата на первого ребенка до трех лет.

Также 3 июля перечислят деньги на детей военнослужащих.

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