Пришел домой и умер: двое жителей Коми до смерти забили посетителя кафе

Фото: архив "КП"

Вынесен приговор двоим 22-летним жителям Печоры, которых обвиняли в гибели мужчины, Молодые люди избили печорца до смерти зимой 2021 года в кафе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- Нетрезвые молодые люди поссорились с местным жителем возле входа в кафе «Под градусом 24 на 7», расположенного в Печоре по улице Ленина, 21Е. Ссора переросла в драку, в ходе которой двое приятелей с силой нанесли потерпевшему не менее шести ударов руками и ногами по жизненно важным органам, - рассказали в ведомстве.

Известно, что после избиения пострадавший пришел домой, где через некоторое время умер. Почти сутки он мучался от боли, которую приносили травмы.

Суд признал печорцев виновными и вынес им наказание в виде 7,5 и 8 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчины будут в тюрьме строго режима. К тому же, матери погибшего они должны выплатить два миллиона рублей.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

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