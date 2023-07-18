Избивал несколько дней: в Коми мужчина зверски убил свою знакомую

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Озвучен приговор 37-летнему жителю Воркуты, которого обвиняли в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина вместе со своей знакомой выпивали у себя дома. В течение нескольких дней воркутинец жестоко избивал женщину. Из-за тяжелых травм головы воркутинка впала в кому, из которой уже не вышла. Она скончалась на больничной койке, несмотря на усилия врачей спасти ей жизнь.

Приговором суда подсудимому с учетом наказания по предыдущему приговору назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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