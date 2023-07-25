В водоемах Коми погибли 22 человека

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Стала известна статистика гибели в водоемах Коми. Как рассказали "КП-Коми" в МЧС республики, с начала сезона стихия унесла жизни 22 человек, двое из которых - дети.

- По оперативным данным всего с начала года на водных объектах зарегистрировано 31 происшествие. К сожалению, утонуло 22 человека, в том числе двое детей, - уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасены были 19 человек, половина из них несовершеннолетние.

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