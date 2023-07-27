В Сыктывкаре без вести пропал 39-летний Виталий Букин

Фото: Лиза Алерт. Коми
В Сыктывкаре начались поиски 39-летнего Виталия Букина. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт. Коми» в социальных сетях. По информации поисковиков, о судьбе мужчины ничего неизвестно с 20 июля.
В последний раз сыктывкарца видели в местечке Лемью в Краснозатонском. В день пропажи на Виталии Букине была черная крутка, под ней синяя футболка, на ногах - темные джинсы и черные туфли.
Приметы: рост 183 см, телосложение худощавое, цвет глаз голубые, светло-русые волосы.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
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