В Коми воркутинский хлебокомбинат закрыл магазин из-за убытков

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В Воргашоре закрывается хлебный магазин от Воркутинского хлебокомбината. Содержание торговой точки в поселке Заполярья приносит существенные убытки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воркуты.

Сотрудникам магазина предложили работу на самом предприятии. Известно, что в планах комбината перенести пекарню в основное здание комбината для производства сухарей, баранок и макаронной продукции в городе.

Известно, что текущее лето стало стало рекордсменом по убыткам. Причинам негативных тенденций стали сокращение численности жителей муниципалитета и ввоз в город сторонней хлебобулочной продукции, а также открытие частных пекарен, объяснили в Воркутинском хлебокомбинате.

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