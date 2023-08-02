В Коми 42-летний мужчина сжег автомобиль возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется 42-летний мужчина, который обвиняется в поджоге авто своей бывшей сожительницы. Свой поступок он объяснил тем, что хотел привлечь внимание возлюбленной, с которой тщетно пытался помириться. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
В конце апреля этого года мужчина взял с собой канистру с бензином, пригласил товарища и направился к дому бывшей, в котором она жила вместе с детьми. Сыктывкарец предложил помириться, но получил отказ в очередной раз. Тогда он облил лобовое стекло и капот ее автомашины бензином и поджёг. Убедившись, что машина загорелась, поджигатель покинул место преступления вместе с шокированным знакомым.
Вычислили героя-любовника практически сразу: он не раз писал угрозы своей бывшей возлюбленной.
- Несмотря на оперативное тушение пламени, из-за полученных серьезных повреждений автомобиль, по заключению эксперта, не подлежат восстановлению, - рассказали в прокуратуре.
Теперь мужчину ждет суд, который решит его дальнейшую судьбу.
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