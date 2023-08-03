Погиб на глазах сестры: в Коми утонул 38-летний мужчина

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Очередная трагедия на воде произошла в Коми. На этот раз жертвой стихии стал 38-летний житель Ухтинского района.

Известно, что погибший вместе с сестрой 1 августа отдыхали в районе поселка Шудаяг. В какой-то момент мужчина зашел в воду и не вынырнул. Гибель ухтинца наблюдала с берега его сестра, которая и позвонила полицейским.

Как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на "Спас-Коми", накануне, 2 августа, на место трагедии выехали спасатели, которые обнаружили вещи пропавшего. В 14:30 тело молодого мужчины было извлечено из воды с помощью водолазов.

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