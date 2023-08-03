В Сыктывкаре приступили к ремонту улицы Станционной

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре начался ремонт Станционной улицы. Об этом рассказали в пресс-службе МПК "Дорожное хозяйство". Ремонт должен был начаться еще в начале июля, однако из-за работ на тепловых сетях он сдвинулся на месяц.

Так, дорожники намерены обновить тротуары, дорожное полотно, а также переустройство пешеходных ограждений и увеличение их протяженности до 226 м. Сейчас основные работы идут рядом со стадионом.

- С учетом сложившейся ситуации было принято решение сначала отремонтировать участок в районе стадиона. Затем дорожники перейдут на участок в районе церкви, и лишь после завершения работ компанией "Т Плюс", которая дала обещание завершить работы к 15 августа, они смогут перейти в середину дороги. Сроки завершения дорожных работ остались прежние - 31 августа, к началу нового учебного года дорога должна быть приведена в нормативное состояние, - пояснил директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев.

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