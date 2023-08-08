В Коми 45-летний мужчина и 19-летний парень стали жертвами секс-шантажа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое жителей Ухты стали жертвами мошенников, которые пытались выманить у них почти 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, 45-летний мужчина получил сообщение от незнакомца, который угрожал распространить материалы интимного характера, если ухтинец не перечислит ему 90 тысяч рублей. Потерпевший, обеспокоенный сохранностью конфиденциальных данных, перевел часть запрашиваемых денег в размере 35 тысяч рублей. Однако, позже он догадался, что имел дело с аферистами и обратился в полицию.

В абсолютно такую же ситуацию попал 19-летний молодой человек. Ранее он общался с молодой девушкой, которая присылала ему интимные фото, требуя в ответ эротические снимки. Спустя короткое время, ухтинец неожиданно получил неприятное сообщение от новой знакомой. Девушка потребовала перевести ей шесть тысяч рублей или она опубликует фото.

По факту случившегося начато разбирательство.

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