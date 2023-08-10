В Коми восьмилетнюю девочку покусала безнадзорная собака

По иску прокуратуры администрация Ухты заплатит пострадавшей от укуса безнадзорной собаки девочке 50 тыс. рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ухте школьница стала жертвой нападения беспризорной собаки. Восьмилетняя девочка гуляла на улице, когда на нее набросилось агрессивное животное и покусало. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел в апреле этого года на улице Геологов около домов №15 и №21. Собака напала на испуганную девочку и успела укусить за правую руку. Агрессивного пса смогли отогнать от школьницы прохожие.

- В больнице девочке была оказана необходимая медицинская помощь, а также проведена вакцинация от бешенства. В настоящее время девочка чувствует себя лучше, однако после несчастного случая у нее сформировался страх перед собаками, - рассказали в ведомстве.

Из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей «УЖКХ» администрации города теперь должно заплатить семье ребенка 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

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