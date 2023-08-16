В Сыктывкаре состоится двухдневная сельскохозяйственная ярмарка

На выставке-продаже можно приобрести широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сыктывкаре состоится ярмарка выходного дня. Горожане и гости столицы смогут 19 и 20 августа купить фермерскую продукцию.
Как рассказали в пресс-службе администрации Сыктывкара, ярмарка состоится с 10 утра до шести вечера в субботу и воскресенье на Стефановской площади. На ней будут представлены продукты и различные товары не только из Коми, но и других регионов России.
- Более 100 участников из Московской, Ленинградской, Кировской, Вологодской, Костромской, Волгоградской областей, Пермского края, Чувашии, Марий-Эл представят свои продукты, - уточнили в мэрии.
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