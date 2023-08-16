«Почти из дома не выходил»: в Коми соцработница украла у пенсионера, чей сын погиб на СВО, более 1 млн рублей

25-летний Модест Данилов из села Гам погиб в Украине в конце ноября 2022. Фото из личного архива погибшего

В Коми работница соцслужбы украла у 69-летнего пенсионера из Ижемского района более 1 млн рублей, которые мужчина получил за гибель своего 25-летнего сына во время СВО. Об этом сообщает ТГ-канал «Осторожно, новости».

Известно, что пенсионер получил выплату за сына, который скончался еще в ноябре 2022 года. Сельчанин сильно болел и почти не выходил из дома, ухаживала за ним 48-летняя соцработница Елена. Женщина была отмечена грамотой за добросовестный труд и высокие показатели в работе.

Узнав, что мужчина получил большую сумму, Елена захотела завладеть ею. Женщина втерлась в доверие к отцу погибшего и выманила у него деньги. Известно, что сам пенсионер умер еще в январе, не дожив до 70-летия.

14 августа соцработница была задержана правоохранителями. Возбуждено дело по статье «Присвоение».

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