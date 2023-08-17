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НовостиОбщество17 августа 2023 11:49

В Сыктывкаре объявили поиски 50-летнего Виталия Попова

В Сыктывкаре пропал 50-летний мужчина с черным рюкзаком
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Сыктывкаре без вести пропал 50-летний Виталий Попов. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт. Коми» в социальных сетях.

По информации добровольцев, мужчина исчез 12 августа. Сыктывкарец ушел из дома, с тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 173 см, обрит наголо, глаза карие, нормального телосложения.

Был одет в темную футболку, джинсы и кроссовки.

- Информацию о пропавшем можете сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02, - обратились волонтеры к жителям Коми.

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