Школу в поселке Приуральский в Коми откроют до конца 2025 года

В ходе прямой линии глава Коми ответил на вопрос о строительстве школы в поселке Приуральский Троицко-Печорского района Фото: Мария ЛЕНЦ

Названа дата окончания строительства школы в поселке Приуральский. Как сообщил глава Коми Владимир Уйба во время прямой линии, учебное заведение должно появиться до 2025 года. По его словам, старый объект сейчас стоит, но новый нельзя возводить из-за статуса территории, поэтому полтора года ушло на получение разрешения.

— Школа будет рассчитана на 60 мест. Кроме того, при ней будет создана дошкольная группа на 20 детей. Средства на разработку проектной документации школы уже заложены. Контракт на проектирование ориентировочно будет подписан в августе этого года, — отметил руководитель региона.

Строительство запланировано на ближайшие два года. Материалы для возведения здания будут привозить через водный канал. Другие пути, заявил Уйба, невозможны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми дети будут проходить реабилитацию с виртуальной реальностью (подробности)