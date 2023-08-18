Рыбаки обнаружили утонувшего в Сыктывкаре 24-летнего участника СВО

Правоохранительные органы инициировали проверку в связи с гибелью на воде военнослужащего. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Коми завершены поиски погибшего на воде 24-летнего участника СВО из Кабардино-Балкарии. Молодой человек утонул в Вычегде 7 августа, когда спасал девушку. Тонувшую женщину парень увидел, когда гулял по берегу. МУжчина успел вытолкнуть девушку на берег, но ушел под воду на глазах свидетелей.

Как сообщает издание "Комиинформ", бойца нашли рыбаки в районе городского водозабора в местечке Сидорполой неделю назад.

По факту произошедшего начата проверка.

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